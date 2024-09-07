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Украина U-21 – лишь седьмая сборная в XXI веке, одержавшая на старте квалификации Евро семь побед

Молодежная сборная Украины

Желто-синие проводят успешную отборочную кампанию

Украина U-21 – лишь седьмая сборная в XXI веке, одержавшая на старте квалификации Евро семь побед

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

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Вчера подопечные Мельгосы одержали волевую победу над сверстниками из Сербии и вышли в единоличные лидеры группы F, поскольку Англия потеряла очки (0:0 с Северной Ирландией).

Украина стала лишь седьмой командой с начала века, которая выиграла в отборе Евро U-21 семь матчей со старта квалификации:

  • Испания (2009, 2015, 2019, 2023);
  • Франция (2013, 2015, 2019);
  • Нидерланды (2011, 2021, 2025);
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  • Германия (2013, 2017);
  • Португалия (2006, 2015);
  • Украина (2025);
  • Сербия (2019).

10 сентября "желто-синие" будут играть против Северной Ирландии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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