Украина U-21 – лишь седьмая сборная в XXI веке, одержавшая на старте квалификации Евро семь побед

Вчера подопечные Мельгосы одержали волевую победу над сверстниками из Сербии и вышли в единоличные лидеры группы F, поскольку Англия потеряла очки (0:0 с Северной Ирландией).

Украина стала лишь седьмой командой с начала века, которая выиграла в отборе Евро U-21 семь матчей со старта квалификации:

Испания (2009, 2015, 2019, 2023);

(2009, 2015, 2019, 2023); Франция (2013, 2015, 2019);

(2013, 2015, 2019); Нидерланды (2011, 2021, 2025);

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Германия (2013, 2017);

(2013, 2017); Португалия (2006, 2015);

(2006, 2015); Украина (2025);

(2025); Сербия (2019).

10 сентября "желто-синие" будут играть против Северной Ирландии.