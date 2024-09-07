Украина U-21 – лишь седьмая сборная в XXI веке, одержавшая на старте квалификации Евро семь побед
Желто-синие проводят успешную отборочную кампанию
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Вчера подопечные Мельгосы одержали волевую победу над сверстниками из Сербии и вышли в единоличные лидеры группы F, поскольку Англия потеряла очки (0:0 с Северной Ирландией).
Украина стала лишь седьмой командой с начала века, которая выиграла в отборе Евро U-21 семь матчей со старта квалификации:
- Испания (2009, 2015, 2019, 2023);
- Франция (2013, 2015, 2019);
- Нидерланды (2011, 2021, 2025);
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- Германия (2013, 2017);
- Португалия (2006, 2015);
- Украина (2025);
- Сербия (2019).
10 сентября "желто-синие" будут играть против Северной Ирландии.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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