Ближайший квалификационный матч украинской молодежки не будет транслировать. Известна причина
Неприятная новость для болельщиков
Фото прес-служби УАФ
Во вторник 10 сентября молодежная сборная Украины сыграет свой восьмой матч в квалификации к Евро-2025 (U-21). Украинцы в гостях будут встречаться с Северной Ирландией. Игра начнется в 21:45.
Как стало известно UA-Футбол, украинские болельщики не смогут посмотреть трансляцию матча. Причина – отсутствие технического сигнала из Северной Ирландии. Следовательно, официальный телеэфир на украинскую аудиторию не запланирован.
Напомним, что в пятницу украинская команда в Риге обыграла Серби. (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф. Gодопечные Мельгосы выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.
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