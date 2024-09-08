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Ближайший квалификационный матч украинской молодежки не будет транслировать. Известна причина

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Неприятная новость для болельщиков

Ближайший квалификационный матч украинской молодежки не будет транслировать. Известна причина

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Во вторник 10 сентября молодежная сборная Украины сыграет свой восьмой матч в квалификации к Евро-2025 (U-21). Украинцы в гостях будут встречаться с Северной Ирландией. Игра начнется в 21:45.

Как стало известно UA-Футбол, украинские болельщики не смогут посмотреть трансляцию матча. Причина – отсутствие технического сигнала из Северной Ирландии. Следовательно, официальный телеэфир на украинскую аудиторию не запланирован.

Напомним, что в пятницу украинская команда в Риге обыграла Серби. (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф. Gодопечные Мельгосы выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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