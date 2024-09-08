Ближайший квалификационный матч украинской молодежки не будет транслировать. Известна причина

Во вторник 10 сентября молодежная сборная Украины сыграет свой восьмой матч в квалификации к Евро-2025 (U-21). Украинцы в гостях будут встречаться с Северной Ирландией. Игра начнется в 21:45.

Как стало известно UA-Футбол, украинские болельщики не смогут посмотреть трансляцию матча. Причина – отсутствие технического сигнала из Северной Ирландии. Следовательно, официальный телеэфир на украинскую аудиторию не запланирован.

Напомним, что в пятницу украинская команда в Риге обыграла Серби. (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф. Gодопечные Мельгосы выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.