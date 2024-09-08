Ярмолюк: С Северной Ирландией надеемся продемонстрировать собственную игру на своих условиях

Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал победу над Сербией U-21 (2:1) и подготовку к поединку с Северной Ирландией U-21.

“Я счастлив победить, взять три очка и двигаться дальше. Соперник нас не удивил, мы ведь пытаемся играть в свой футбол и диктовать собственный темп игры.

Ничья англичан облегчит нашу ситуацию в группе, но мы рассчитываем только на себя.

С Северной Ирландией также надеемся продемонстрировать свою игру на своих условиях. Мы готовы к борьбе”, – сказал Ярмолюк.