Ярмолюк: С Северной Ирландией надеемся продемонстрировать собственную игру на своих условиях
Так же, как и было с сербами
Фото: пресслужба УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал победу над Сербией U-21 (2:1) и подготовку к поединку с Северной Ирландией U-21.
“Я счастлив победить, взять три очка и двигаться дальше. Соперник нас не удивил, мы ведь пытаемся играть в свой футбол и диктовать собственный темп игры.
Ничья англичан облегчит нашу ситуацию в группе, но мы рассчитываем только на себя.
С Северной Ирландией также надеемся продемонстрировать свою игру на своих условиях. Мы готовы к борьбе”, – сказал Ярмолюк.
Молодежки Северной Ирландии и Украины сыграют в Баллимине 10 сентября.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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