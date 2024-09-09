Волошин: С Северной Ирландией будет качественная игра с большим количеством борьбы
Матч пройдет 10 сентября
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Назар Волошин прокомментировал победу над Сербией (2:1) и высказался о предстоящей игре с Северной Ирландией.
"Очень хорошо играли, достигли положительного результата. Я очень счастлив, что мы победили и взяли три очка. Правда, в первые 20 минут у нас получалось далеко не все. Ничья сборной Англии облегчит нам дальнейшую борьбу в группе, но мы смотрим на свою игру и с каждым матчем движемся вперед. Хотим побеждать каждый раз. Действительно, неожиданностью стало то, что англичане сыграли - 0:0.
Готовимся к Северной Ирландии. Думаю, что будет качественная игра с большим количеством борьбы. Но мы будем настраиваться на победу", - цитирует Волошина официальный сайт УАФ.
Напомним, что поединок отбора Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет 10 сентября в Баллимине и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- 39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Вацко – об отсутствии замены Довбика: Никого из резервного списка вызвать нельзя. Зачем эта бутафория нужна?
- Ближайший квалификационный матч украинской молодежки не будет транслировать. Известна причина
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом