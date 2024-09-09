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Волошин: С Северной Ирландией будет качественная игра с большим количеством борьбы

Молодежная сборная Украины

Матч пройдет 10 сентября

Волошин: С Северной Ирландией будет качественная игра с большим количеством борьбы

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Назар Волошин прокомментировал победу над Сербией (2:1) и высказался о предстоящей игре с Северной Ирландией.

"Очень хорошо играли, достигли положительного результата. Я очень счастлив, что мы победили и взяли три очка. Правда, в первые 20 минут у нас получалось далеко не все. Ничья сборной Англии облегчит нам дальнейшую борьбу в группе, но мы смотрим на свою игру и с каждым матчем движемся вперед. Хотим побеждать каждый раз. Действительно, неожиданностью стало то, что англичане сыграли - 0:0.

Готовимся к Северной Ирландии. Думаю, что будет качественная игра с большим количеством борьбы. Но мы будем настраиваться на победу", - цитирует Волошина официальный сайт УАФ.

Напомним, что поединок отбора Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет 10 сентября в Баллимине и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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