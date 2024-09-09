УАФ все-таки договорилась о трансляции матча отбора Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия - Украина
Матч все-таки будет показан в Украине
Отборочный матч Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия -
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия технического сигнала из Северной Ирландии матч не покажут в Украине.
Как сообщили в УАФ, будет транслировать ютуб-канал Ассоциации.
Ассоциация все-таки смогла договориться с принимающей стороной о ретрансляции сигнала. Трансляцию матча организует ирландская сторона.
Напомним, что матч состоится во вторник, 10 сентября, в североирландском городе Баллимина.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 21:08
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