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УАФ все-таки договорилась о трансляции матча отбора Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия - Украина

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Матч все-таки будет показан в Украине

УАФ все-таки договорилась о трансляции матча отбора Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия - Украина

Новина українською

Отборочный матч Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия - Украина все-таки будет транслироваться на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия технического сигнала из Северной Ирландии матч не покажут в Украине.

Как сообщили в УАФ, будет транслировать ютуб-канал Ассоциации.

Ассоциация все-таки смогла договориться с принимающей стороной о ретрансляции сигнала. Трансляцию матча организует ирландская сторона.

Напомним, что матч состоится во вторник, 10 сентября, в североирландском городе Баллимина.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 21:08
Жужа мужа найті всьо стараєцца Только ні.хє.ра у нєво нє получаєцца ! Мешаєт знакомству староє его сопло, Размєром как совінноє дупло !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 21:08
Жужа мужа найті всьо стараєцца Только ні.хє.ра у нєво нє получаєцца ! Мешаєт знакомству староє его сопло, Размєром как совінноє дупло !
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.09.2024 в 20:50
Ура! Восьмая победа украинцев!
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