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Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: УАФ

Новина українською

Во вторник, 10 сентября молодежная сборная Украины U-21 сыграет свой восьмой матч в квалификации Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы на выезде встретится с Северной Ирландией U-21.

Поединок пройдет на стадионе "Шоуграндс" в Баллимине и начнется в 21:45 по Киеву.

Смотреть игру можно на YouTube-канале УАФ.

Напомним, 6 сентября молодежка Украины обыграла Сербию (2:1) и обеспечила себе как минимум плей-офф. Сине-желтые выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
10.09.2024
Северная Ирландия U-21 21:45 Украина U-21
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

Видеотрансляция матча ожидается

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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