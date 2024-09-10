Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Во вторник, 10 сентября молодежная сборная Украины U-21 сыграет свой восьмой матч в квалификации Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы на выезде встретится с Северной Ирландией U-21.

Поединок пройдет на стадионе "Шоуграндс" в Баллимине и начнется в 21:45 по Киеву.

Смотреть игру можно на YouTube-канале УАФ.

Напомним, 6 сентября молодежка Украины обыграла Сербию (2:1) и обеспечила себе как минимум плей-офф. Сине-желтые выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

10.09.2024

Северная Ирландия U-21 21:45 Украина U-21

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

Видеотрансляция матча ожидается