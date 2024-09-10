Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Во вторник, 10 сентября молодежная сборная Украины U-21 сыграет свой восьмой матч в квалификации Евро-2025 U-21. Подопечные Унаи Мельгосы на выезде встретится с Северной Ирландией U-21.
Поединок пройдет на стадионе "Шоуграндс" в Баллимине и начнется в 21:45 по Киеву.
Смотреть игру можно на YouTube-канале УАФ.
Напомним, 6 сентября молодежка Украины обыграла Сербию (2:1) и обеспечила себе как минимум плей-офф. Сине-желтые выиграли все свои матчи и занимают первое место в группе.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
10.09.2024
Северная Ирландия U-21 21:45 Украина U-21
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
Видеотрансляция матча ожидается
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