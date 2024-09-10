С Ярмолюком, Крупским и Краснопиром. Стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Северной Ирландией
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 10 сентября, молодежная сборная Украины на выезде проведет свой матч группового раунда отбора Евро-2025 с Северной Ирландией.
Украина: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский – Варфоломеев, Ярмолюк, Очеретько – Волошин, Краснопир, Брагару
Запасные: Кинарейкин, Дидык, Роман, Мельниченко, Квасница, Карабин, Федор, Горбач, Рубчинский
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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