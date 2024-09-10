Отбор на Евро-2025. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 1:2. Пример для подражания

Сегодня в Баллимин на стадионе "Баллимина Шоуграундс" состоялся матч квалификации к Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии. Украинцы все свои семь матчей выиграли и пропустили всего три мяча. Подопечные Мельгосы занимают первое место и ниже второй позиции точно не опустятся.

В пятницу "сине-желтые" в волевом стиле обыграли сборную Сербии - 2:1. Это был не самый лучший матч нашей молодежки, но результат на табло. Северная Ирландия дома сенсационно сыграла вничью с Англией – 0:0. Таким образом, эта сборная уже два матча подряд не проигрывала.

По сравнению с матчем против сербов у нашей сборной произошло две замены. Вместо Рубчинского вышел Варфоломеев, а Брагару заменил Квасницу.

Украинцы с первых минут прогнозированно взяли мяч под свой контроль. С позиции силы Северная Ирландия точно играть не будет. Против Англии подопечные Райта 20% игрового времени владели мячом, но смогли не проиграть. Уже на десятой минуте наши ребята смогли открыть счет. После передачи Очеретько из пределов штрафной пробил Волошин и мяч с рикошетом от защитника залетел в ворота – 0:1. Отметим Брагару, запрессинговавшего и заставившего соперника ошибиться. Шикарное начало встречи против такого соперника.

Вертикальный футбол мог принести успех хозяевам. После подачи с фланга пробивал Тейлор, но мяч пролетел выше ворот. Подопечные Мельгосы контролировали ход событий на поле и на 30-й минуте увеличили свое преимущество. Ярмолюк в одно касание отдал на Брагару, который на скорости ворвался в штрафную и хладнокровно обыграл голкипера - 0:2. Комбинация, которую хочется еще несколько раз пересмотреть. Еще до перерыва мог забивать Краснопир, но переиграть голкипера наш нападающий не смог.

В начале второго тайма с выгодной позиции пробивал Аллен, но прямо в руки Нещерету. Хозяева после перерыва существенно прибавили в активности, ведь результат заставлял рисковать. Сложное начало тайма для украинцев, но соперник своими моментами не воспользовался. Постепенно гостям удалось отвести игру от собственных ворот.

Казалось, футболисты сборной Северной Ирландии во второй половине тайма уже не верили в то, что смогут отыграться. Однако в этом также и заслуга украинцев, которые смогли перетерпеть сложные минуты. Хорошую возможность довести счет до разгромного потерял Волошин, когда с выгодной позиции не смог переиграть голкипера.

К сожалению, очень досадный эпизод произошел на 80-й минуте. Батагов сбил игрока сборной Северной Ирландии и арбитр назначил пенальти. К тому же арбитр продемонстрировал красную нашему защитнику. Одиннадцатиметровый реализовал Аллен – 1:2. К счастью отыграться хозяева не смогли.

В итоге восьмая подряд победа молодежной сборной Украины. Подопечные Мельгосы на пять очков отрываются от второго места. Украина сыграет на Евро-2025, поскольку даже в случае финиша на втором месте в группе окажется среди трех лучших команд, которые напрямую проходят на турнир.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

Северная Ирландия U-21 - Украина U-21 1:2

Голы: Аллен (81, пен) - Волошин (10), Брагару (30)

Удаление: Батагов (80)

Северная Ирландия U-21: Шарлес – Форбс, Доннелли, Фогарти – Стюарт (Маккирнан, 46), Дэвенни, Робинсон (Браян, 46), Девлин – Аллен, Тейлор (Ласти, 73), Келли (Беггли ,63)

Украина U-21: Нещерет - Смоляков (Роман, 85), Батагов, Салюк, Крупский - Варфоломеев (Рубчинский, 55), Ярмолюк (Мельниченко, 72), Очеретько - Волошин (Квасница, 85), Краснопир (Горбач, 72), Брагару