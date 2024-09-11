  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2025, хотя еще может стать второй в группе
В тренде

Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2025, хотя еще может стать второй в группе

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Регламент способствует

Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2025, хотя еще может стать второй в группе

Фото - УАФ / Автор - невідомий

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 одержала свою восьмую победу из восьми возможных в квалификационной кампании к Евро-2025, переиграв в гостях Северную Ирландию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Этот результат гарантировал Украине выход на Евро-2025.

Теоретически Украина еще может финишировать второй (если проиграет два матча, а Англия выиграет), но все равно уже гарантированно будет среди трех лучших вторых мест групп, что также дает право квалифицироваться в финальную часть.

Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2025, хотя еще может стать второй в группе - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Отбор на Евро-2025. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 1:2. Пример для подражания
yellow-arrow
В ожидании восьмой победы. Северная Ирландия U-21 - Украина U-21. Текстовая трансляция матча отбора к Евро
yellow-arrow
С Ярмолюком, Крупским и Краснопиром. Стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Северной Ирландией
Украина U-21 Унаи Мельгоса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:22
Кращі, молодці , хлопці! Наша надія на майбутнє!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:22
Кращі, молодці , хлопці! Наша надія на майбутнє!
Ответить
1
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
11.09.2024 в 00:16
Чомусь тут доброжелателей не має?вони люблять наші поразки!
Ответить
0
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости