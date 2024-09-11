Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Евро-2025, хотя еще может стать второй в группе

Молодежная сборная Украины U-21 одержала свою восьмую победу из восьми возможных в квалификационной кампании к Евро-2025, переиграв в гостях Северную Ирландию.

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Этот результат гарантировал Украине выход на Евро-2025.

Теоретически Украина еще может финишировать второй (если проиграет два матча, а Англия выиграет), но все равно уже гарантированно будет среди трех лучших вторых мест групп, что также дает право квалифицироваться в финальную часть.