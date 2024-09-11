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Наставник Украины U-21: С точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели

Молодежная сборная Украины

Молодежка сине-желтых досрочно пробилась на Евро-2025 U-21

Наставник Украины U-21: С точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели

Фото: пресслужба УАФ

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Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:1) в квалификации Евро-2025 U-21, по итогам которой сине-желтые оформили путевку в финальный турнир.

"Команда выиграла, поэтому с точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели. В то же время во втором тайме мы чувствовали сильное давление со стороны сборной Северной Ирландии и потеряли инициативу, начали проигрывать в единоборствах. Хорошо, что сумели удержать победу. К сожалению, нам не удалось реализовать все наши моменты, но в то же время мы получили ценный опыт матчей такого уровня. Опыт игры против команд такого стиля.

Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы, в целом мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагаром. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своем возрасте они работают очень хорошо.

Нельзя быть расслабленным и голодным к игре лишь немного, ведь тогда нечего говорить о достижении высоких целей. Это касается и этого отборочного турнира - расслабляться не следует. В то же время праздновать победы тоже надо, но мы должны сохранять баланс между эмоциями и работой", - сказал Мельгоса.

Напомним, следующий свой поединок квалификации Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.09.2024 в 12:17
Бери збірну, замість ребра, у тебе вийде все!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.09.2024 в 12:17
Бери збірну, замість ребра, у тебе вийде все!
Ответить
0
1

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