УЕФА подтвердил. Сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2025
Это произошло после победы над Северной Ирландией
Фото: пресслужба УАФ
Молодежная сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2025 U-21 в Словакии.
Как сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на сайт УЕФА, победа команды Унаи Мельгосы над Северной Ирландией (2:1), а также расклад в других группах, досрочно вывели сине-желтых на Евро.
Наша команда будет иметь финальную путевку или как победитель группы F, или как одна из трех лучших сборных из числа вторых.
Следующий свой поединок молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией. Заключительную игру отбора украинцы сыграют 15 октября против Сербии.
Также добавим, что гарантированно на Евро уже также сыграют Словакия (хозяйка), Нидерланды и Испания (победители своих групп).
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