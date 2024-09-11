УЕФА подтвердил. Сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2025

Молодежная сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2025 U-21 в Словакии.

Как сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на сайт УЕФА, победа команды Унаи Мельгосы над Северной Ирландией (2:1), а также расклад в других группах, досрочно вывели сине-желтых на Евро.

Наша команда будет иметь финальную путевку или как победитель группы F, или как одна из трех лучших сборных из числа вторых.

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Следующий свой поединок молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией. Заключительную игру отбора украинцы сыграют 15 октября против Сербии.

Также добавим, что гарантированно на Евро уже также сыграют Словакия (хозяйка), Нидерланды и Испания (победители своих групп).