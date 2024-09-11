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Брагару: Мой гол Северной Ирландии? Я забил его благодаря всей команде

Молодежная сборная Украины

Молодежка сине-желтых досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21

Брагару: Мой гол Северной Ирландии? Я забил его благодаря всей команде

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Максим Брагару прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:1) в матче квалификации Евро-2025 U-21.

"Очень тяжелый матч. Были у нас и хорошие моменты, но где-то во втором тайме подсели и соперник стал оказывать давление на наши ворота. То есть мы потеряли контроль мяча. Что ж, бывают и такие матчи, но самое главное, что мы победили.

Мой гол? Я забил его благодаря всей команде - хорошая комбинация прошла. Мы все, конечно, счастливы, ведь выиграли восьмой раз подряд. Двигаемся дальше", - цитирует Брагару официальный сайт УАФ.

Напомним, украинская молодежка выиграла восемь матчей и досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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