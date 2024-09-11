Брагару: Мой гол Северной Ирландии? Я забил его благодаря всей команде
Молодежка сине-желтых досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Максим Брагару прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:1) в матче квалификации Евро-2025 U-21.
"Очень тяжелый матч. Были у нас и хорошие моменты, но где-то во втором тайме подсели и соперник стал оказывать давление на наши ворота. То есть мы потеряли контроль мяча. Что ж, бывают и такие матчи, но самое главное, что мы победили.
Мой гол? Я забил его благодаря всей команде - хорошая комбинация прошла. Мы все, конечно, счастливы, ведь выиграли восьмой раз подряд. Двигаемся дальше", - цитирует Брагару официальный сайт УАФ.
Напомним, украинская молодежка выиграла восемь матчей и досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21.
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