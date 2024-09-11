Хавбек Украины U-21: У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Назар Волошин поделился эмоциями от победы над Северной Ирландией (2:1) в матче квалификации Евро-2025 U-21.

"Мы очень счастливы, ведь достигли своей цели. Вышли на Евро, но будем стараться побеждать и в дальнейшем, чтобы выйти с первого места. У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику.

Вообще у нас очень качественный коллектив, в котором мы поддерживаем друг друга. У нас хорошая атмосфера в команде.

Забивать голы - это круто, мне очень нравится. Хочу делать это как можно больше. Но главное то, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков", - приводит слова Волошина официальный сайт УАФ.