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Хавбек Украины U-21: У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику

Молодежная сборная Украины

Назар Волошин прокомментировал победу над Северной Ирландией

Хавбек Украины U-21: У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Назар Волошин поделился эмоциями от победы над Северной Ирландией (2:1) в матче квалификации Евро-2025 U-21.

"Мы очень счастливы, ведь достигли своей цели. Вышли на Евро, но будем стараться побеждать и в дальнейшем, чтобы выйти с первого места. У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику.

Вообще у нас очень качественный коллектив, в котором мы поддерживаем друг друга. У нас хорошая атмосфера в команде.

Забивать голы - это круто, мне очень нравится. Хочу делать это как можно больше. Но главное то, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков", - приводит слова Волошина официальный сайт УАФ.

Напомним, украинская молодежка выиграла восемь матчей и досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21.

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Украина U-21 Северная Ирландия U-21 Назар Волошин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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