Хавбек Украины U-21: У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику
Назар Волошин прокомментировал победу над Северной Ирландией
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Назар Волошин поделился эмоциями от победы над Северной Ирландией (2:1) в матче квалификации Евро-2025 U-21.
"Мы очень счастливы, ведь достигли своей цели. Вышли на Евро, но будем стараться побеждать и в дальнейшем, чтобы выйти с первого места. У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику.
Вообще у нас очень качественный коллектив, в котором мы поддерживаем друг друга. У нас хорошая атмосфера в команде.
Забивать голы - это круто, мне очень нравится. Хочу делать это как можно больше. Но главное то, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков", - приводит слова Волошина официальный сайт УАФ.
Напомним, украинская молодежка выиграла восемь матчей и досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21.
Популярное сейчас
- Тренер Чехии Гашек: Нам пришлось надеть рабочие комбинезоны, вгрызться в землю и бороться
- Спиваковский: Последние матчи сборной Реброва – сплошное несчастье. Судаков и Шапаренко как фигуры в тетрисе
- Повторил Шевченко и Петракова, а еще добавил собственный рекорд: историческое достижение Реброва после Чехии
- Отбор на Евро-2025. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 1:2. Пример для подражания
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины