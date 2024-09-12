Капитан сборной Украины U-21 рассказал о победах команды в отборе на Евро-2025

Центральный защитник и капитан молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов прокомментировал результаты команды в отборе на Евро-2025.

- Арсений, молодежная сборная выиграла восемь матчей из восьми в отборе на Евро-2025. В чем главная сила этой команды?

- Прежде всего - у нас очень квалифицированные футболисты. Но также мы делаем много командных действий на футбольном поле, хорошо понимаем друг друга и имеем хороший коллектив. Здесь каждый бьется за своего партнера по команде.

- В сентябре коллектив Унаи Мельгосы одержал две победы в играх против Сербии (2:1) и Северной Ирландии (2:1). Но начиналось все со спорного гола в наши ворота. Этот мяч сербской команды был легитимным?

- Игрок команды-соперника мешал Руслану Нещерету. Точно не знаю, но, возможно, если бы был VAR - взятие ворот могли бы отменить.

Всегда тяжело пропускать, особенно когда это гол со стандарта. Но этот мяч дал нам определенный импульс. После этого мы начали больше контролировать мяч и, в общем, играть лучше. В тот момент команда не упала в яму, а наоборот.

- Поединок против Сербии был номинально домашним и проходил в дружественной Украине Латвии. Чувствовалось, что именно наша команда является хозяином поля?

- Да. По атмосфере это был домашний поединок. Пришло много людей, которые поддерживали и болели за нас. После матча люди подходили и фотографировались. Можно сказать, что после по завершению игры мы сделали еще и автографсессию. Где-то минут 15 фотографировались.

Дело в том, что было много детей. Приехало несколько детских команд из Чернигова, поэтому удалось немного пообщаться с юным поколением, - рассказал Батагов.