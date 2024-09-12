Батагов: Украина выиграла бы девять из десяти матчей против Ирака

Центральный защитник Арсений Батагов оценил выступления сборной Украины на Олимпиаде-2024.

– В июле вы стали участником Олимпиады. Что вы ожидали от этого турнира?

– Хотелось, как минимум, выйти из группы ( сборная Украины заняла там третье место, – прим.). Но наш квартет был очень сильным. Марокко (2:1) и Аргентина (0:2) – это топовые команды, претендовавшие на победу в турнире. Затем мы видели, насколько хорошо они играли в плей-офф.

Если же вспоминать стартовый матч против Ирака, то там нам чуть-чуть не повезло. У нас было много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать и в конце получилось так, как получилось.

– О подготовке и проблемной комплектации команды Руслана Ротаня говорили долго. Как вы относитесь к этим разговорам?

– По-моему, во Францию ​​поехали сильные люди. Поэтому не считаю, что если бы туда попали другие игроки, результат был бы иным.

– Чего не хватило в матче с Ираком (1:2)? В телетрансляции показалось, что после первого пропущенного вашей команде понадобилось время, чтобы прийти в себя. А потом случился второй гол…

– Возможно, нас не хватило психологически. После назначенного пенальти и до второго гола Ирака прошло всего ничего. Думаю, что команда немного растерялась. Всегда плохо, когда у тебя моменты атакуешь, но не забиваешь, а впоследствии пропускаешь с полумомента. Это всегда бьет по морали игроков.

– Если бы у нас была возможность десять раз сыграть с этой олимпийской сборной Ирака, и в скольких из них победу одержала бы Украина?

– В девяти (улыбается). Вот этот один мы проиграли.

– После турнира звучали мысли, что выход в плей-офф был бы для нас прыжком выше головы. Как вы относитесь к этому тезису?

– Трудно сказать. Дело в том, что даже если бы мы обыграли Ирак со счетом 1:0, то при этих результатах мы бы все равно не выходили в 1/4 финала (у трех команд было бы по шесть очков и мы бы не проходили по сумме забитых и пропущенных).

Я не могу сказать, что мы плохо играли на этом турнире. С Аргентиной у нас были моменты. В поединке с Марокко мы обыгрывали их [по качеству футбола] в первом тайме. Поэтому я не считаю, что выход в стадию плей-офф был бы скачком выше головы.