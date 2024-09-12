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Квасница: Отмечу замечательный микроклимат в молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины

Молодежка в сентябрьских матчах одержала две победы

Квасница: Отмечу замечательный микроклимат в молодежной сборной Украины

Фото: УАФ

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Игрок молодежной сборной Украины U-21Илья Квасница оценил сентябрьские матчи команды отбора на Евро-2025 с Сербией (2:1) и Северной Ирландией (2:1).

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"Приятно, когда выполняешь поставленную задачу. Прежде всего, отмечу замечательный микроклимат в сборной, сплоченность, которая помогала в трудные моменты ну и, конечно, хорошую организацию игры. Это уже заслуга тренерского штаба. Последние две победы радуют и потому, что были добыты в напряженной борьбе. Особенно тяжело было в Баллимине, когда мы остались в середине второго тайма в меньшинстве и североирландцы оказывали серьезное давление. Все же, удалось выстоять и продлить победную серию до восьми матчей.

После финального свистка наставник Унаи Мельгоса поблагодарил за игру, пожелал не останавливаться на достигнутом. Намекнул на то, что надо достойно выступить в заключительных матчах отбора – с Англией и Сербией, которые состоятся в октябре. Мы сами настроены финишировать на мажорной ноте и выйти на Евро-2025 с первого места", - сказал Квасница.

Напомним, что наша сборная уже пробилась на Евро-2025. Но пока что неясно, с какого места в группе – или как победитель группы F, или как одна из трех лучших сборных из числа вторых.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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