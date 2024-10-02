Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на финальные матчи отбора Евро-2025

Свои ближайшие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против Англии и Сербии. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Дмитрий Ледвий ("Рух" Львов), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Иван Ермачков ("Вердер", Германия), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - "Рух" Львов), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава).

Полузащитники: Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Олег Очеретько ("Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все - "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба - "Рух" Львов), Максим Хлань ("Лехия", Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Игорь Горбач ("Заря" Луганск).

11 октября состоится матч Англия - Украина, который пройдет в Борнмуте на стадионе "Дин Корт". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

15 октября в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС пройдет поединок Сербия - Украина. Начало игры - в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, что молодежная сборная Украины гарантировала себе выход на Евро (U-21), выиграв во всех восьми матчах квалификации.