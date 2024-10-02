Известна причина отсутствия Батагова в заявке сборной Украины U-21

Сегодня, 2 октября главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил заявку команды на два заключительных матча отборочного турнира Евро-2025 против Англии и Сербии.

В этом списке отсутствует ключевой центральный защитник Арсений Батагов. Как сообщает ТаТоТаке, основной причиной невызова центрбека является микротравма, которую он получил в своем клубе.

Игрока "Трабзонспора" беспокоит приводящая мышца. Именно это и помешает ему принять участие в сборе молодежной сборной.

Батагов провел 33 матча за сборную Украины U-21, забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что матч против Англии состоится 11 октября в Борнмуте, а поединок против Сербии - 15-го октября в городе Стара Пазова.