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Центрбек Руха не поедет в молодежную сборную Украины из-за сотрясения мозга

Молодежная сборная Украины

Роман Дидык получил повреждение в матче с Александрией

Центрбек Руха не поедет в молодежную сборную Украины из-за сотрясения мозга

fcruhlviv.com

Новина українською

Центрбек "Руха" Роман Дидык не поедет в молодежную сборную Украины на октябрьские матчи отбора на чемпионат Европы с Англией и Сербией.

Как сообщает Sport.ua, в матче УПЛ с "Александрией" (1:1) футболист получил сотрясения мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу потребуется покой.

А вот еще пятеро одноклубников Дидыка – Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман отправятся в расположение украинской молодежки.

Что касается остальных футболистов "Руха", то паузу в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, они заполнят спаррингом с перволиговым "Прикарпатьем", который состоится 13 октября во Львове.

Напомним, что "Рух" на данный момент занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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