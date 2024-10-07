Центрбек Руха не поедет в молодежную сборную Украины из-за сотрясения мозга
Роман Дидык получил повреждение в матче с Александрией
fcruhlviv.com
Центрбек "Руха" Роман Дидык не поедет в
Как сообщает Sport.ua, в матче УПЛ с "Александрией" (1:1) футболист получил сотрясения мозга и был заменен на 68-й минуте. В ближайшие дни стопперу потребуется покой.
А вот еще пятеро одноклубников Дидыка – Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман отправятся в расположение украинской молодежки.
Что касается остальных футболистов "Руха", то паузу в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, они заполнят спаррингом с перволиговым "Прикарпатьем", который состоится 13 октября во Львове.
Напомним, что "Рух" на данный момент занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.
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