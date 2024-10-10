Англия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
Англия U-21 - Украина U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол
Фото: УАФ
После побед над Сербией и Северной Ирландией наша сборная гарантировала себе досрочный выход на молодежное Евро-2025. Однако это не означает, что турнирной мотивации на заключительные матчи квалификации у Украины не будет.
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Украина сейчас на пять очков опережает Англию и чтобы занять первое место нужно один из двух заключительных матчей выиграть, ведь у англичан лучше разница забитых и пропущенных. Напомним, что пока подопечные Мельгосы очков в нынешней квалификации не теряли. Украинцы год назад в сумасшедшем матче уже побеждали Англию 3:2.
Трансляция матча Украина U-21 - Англия U-21Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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