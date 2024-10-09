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В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения

Молодежная сборная Украины

Сине-желтые готовятся к матчам против Англии и Сербии

В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения

Фото: пресслужба УАФ

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Молодежная сборная Украины U-21 прибыла в Борнмут и начала подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2025 U-21 против Англии и Сербии.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов, но в последний момент в составе произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ.

Вместо защитника "Руха" Романа Дидыка, у которого диагностировали сотрясение мозга, в Англию полетел полузащитник "Полесья" Борис Крушинский.

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Матч против Англии состоится 11 октября в Борнмуте, а поединок против Сербии - 15-го октября в городе Стара Пазова.

Напомним, что молодежка Украины гарантировала себе выход на Евро-2025 U-21, выиграв во всех восьми матчах квалификации.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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