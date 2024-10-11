Англия U-21 - Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Англия U-21 - Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.10.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Молодежная сборная Украины U-21 проведет матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе "Дин Корт". Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.
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Сине-желтые выиграли все 8 предыдущих матчей и оформили путевку в финальный турнир. Украинцы лидируют в группе F и опережают Англию на 5 очков. Однако у англичан лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Смотреть игру можно на Общественное Спорт, а также YouTube-канале УАФ.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
11.10.2024.
Англия U-21 21:45 Украина U-21
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт
Трансляция матча Англия U-21 - Украина U-21Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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