Отбор на Евро-2025. Англия U-21 – Украина U-21 2:1. Ужас на последних минутах

Сегодня состоялся матч предпоследнего тура квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Англии и Украины. Поединок прошел в Борнмуте, на поле арены "Дин Корт". Хозяев устраивала только победа, чтобы сохранять шансы на первое место. Напомним, что год назад Украина победила – 3:2.

В своем последнем официальном матче "молодежка" Англии на выезде поделила очки со сборной Северной Ирландии U-21 – 0:0. Эта осечка привела к тому, что разрыв между англичанами и сборной Украины U-21 вырос до 5 очков. Подопечные Унаи Мельгосы выиграли все восемь матчей. Таким образом, украинцы гарантировали себе путевку в финальную стадию ЧЕ.

Сегодня не мог помочь нашей сборной основной центральный защитник Арсений Батагов, которого удалили ​​в матче с Северной Ирландией (2:1). К тому же, Арсений получил повреждения в своем клубе. В прошлом матче в центре защиты играли Салюк и Батагов. Сегодня тренерский штаб выпустил пару Михавко-Мельниченко.

С первых минут футболисты сборной Англии взяли мяч под собственный контроль. Подопечные Мельгосы вынуждены были всеми силами обороняться. Лишь ближе к середине первого тайма украинцам удалось отвести игру от собственных ворот, но с конструктивом были существенные проблемы. На 25-й минуте после ошибки Очеретько мог открывать счет Макети, но вовремя вышел из ворот Нещерет, не позволивший сопернику расстрелять ворота. До перерыва моментов было немного. Первый тайм так и завершился без голов. Украинцы вынуждены были терпеть, но они справились со своей задачей. В нападении ничего не получилось, но главное, что не пропустили. У наших ребят не было даже ударов в направлении ворот.

Сразу после перерыва мог открывать счет Дилеп, но он из пределов штрафной пробил выше ворот. Футболисты сборной Англии давили на наши ворота, но украинцы держались. На 55-й минуте снова ошибся Очеретько, но второй раз в матче спас нашу команду Нещерет.

Во втором тайме футболисты сборной Украины уже начали выходить из защиты в атаку, но до опасных моментов дело не доходило. Следует также отметить, что хозяева поля не спешили, хотя им стоило забивать. На 69-й минуте в дальний угол пробивал Брагару, но попасть в створ ворот он не смог.

На 71-й минуте стандарт помог нашей сборной открыть счет. Очеретько подал с углового на дальнюю стойку, а Михавко переправил мяч в сетку – 0:1. Браво, ребята! Все-таки нашли свою возможность забить. Англичане были шокированы этим пропущенным мячом, а наши ребята почувствовали уверенность в собственных силах.

Слишком прижались к своим воротам украинцы и в компенсированное время Макети принес победу сборной Англии - 2:1. Таким образом судьба первого места решится в последнем туре. Украина продолжает возглавлять турнирную таблицу группы и имеет два очка преимущества над Англией.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. Девятый тур

Англия U-21 - Украина U-21 2:1

Голы: Макети (88, 90+2) - Михавко (71)

Англия U-21: Траффорд – Филоджен-Бидас (Илинг-Джуниор, 85), Голл, Кванса, Гарвуд-Беллис, Грей (Роджерс, 63) – Макети, Мортон (Андерсон, 79), Хиншелвуд – Дилеп, Гатчинсон (Гиттенс, 64)

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Мельниченко, Крупский (Брагару, 46) – Ярмолюк, Очеретько, Хлань (Смоляков, 57), Федор (Яцык, 71), Волошин (Квасница, 84) – Краснопир (Горбач, 57)