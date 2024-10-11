Отбор молодежного Евро-2025. Нещерет, Ярмолюк и Краснопир - в старте сборной Украины на Англию
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 11 октября, молодежная сборная Украины U-21 проведет матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе "Дин Корт". Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.
Уже известны стартовые составы команд на этот матч.
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Англия: Траффорд, Грей, Харвуд-Беллис, Куонса, Холл, Филоджин, Макейти, Мортон, Хиншелвуд, Делап, Жиро-Хатчинсон
Запасные: Бидли, Тикл, Скотт, Крессуэлл, Андерсон, Айлинг-Джуниор, Роджерс, Гиттенс, Скарлетт
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Мельниченко, Крупский, Ярмолюк, Федор, Очеретько, Хлань, Волошин, Краснопир
Запасные: Ледвий, Крушинский, Квасница, Смоляков, Ермачков, Яцик, Горбач, Варфоломеев, Брагару
Напомним, что UA-Футбол проведет
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