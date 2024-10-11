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Молодежка продолжает разрывать. Украина открыла счет в матче с Англией

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Михавко замкнул навес после углового

Молодежка продолжает разрывать. Украина открыла счет в матче с Англией

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Игра проходит в Борнмуте.

Первый тайм прошел без голов, а вот ближе к концовке 2-го тайма наша команда открыла счет, причем сделала это в британском стиле.

На 75-й минуте Очеретько подал с углового и Михавко замкнул навес головой. 1:0 для сборной Украины.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка Англия – Украина.

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