Сербия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Подопечные Уная Мельгосы в пятницу могли гарантировать себе первое место в группе, но в конце встречи дважды пропустили от Англии и проиграли. Таким образом, для того, чтобы занять первое место, нашим ребятам нужно побеждать Сербию или надеяться на сенсацию в матче Англии и Азербайджана.

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Поражение от Англии для нашей сборной было дебютным в нынешней квалификации. Однако вряд ли кто-то может критиковать подопечных Мельгосы, ведь они с главной задачей справились – квалифицировались на Евро-2025.

Смотрите трансляцию матча на телеканале Общественное спорт, а также на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Сербии состоится во вторник в 21:45.