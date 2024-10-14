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Сербия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины

Сербия U-21 - Украина U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол

Сербия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Фото прес-служби УАФ

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Подопечные Уная Мельгосы в пятницу могли гарантировать себе первое место в группе, но в конце встречи дважды пропустили от Англии и проиграли. Таким образом, для того, чтобы занять первое место, нашим ребятам нужно побеждать Сербию или надеяться на сенсацию в матче Англии и Азербайджана.

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Поражение от Англии для нашей сборной было дебютным в нынешней квалификации. Однако вряд ли кто-то может критиковать подопечных Мельгосы, ведь они с главной задачей справились – квалифицировались на Евро-2025.

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Смотрите трансляцию матча на телеканале Общественное спорт, а также на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Сербии состоится во вторник в 21:45.

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Трансляция матча Украина U-21 - Сербия U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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