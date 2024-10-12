"Тренер сказал, что надо дисциплинированно играть сзади": Крыськив - о своем выходе на замену в матче против Чехии

Полузащитник Дмитрий Крыськив дебютировал за сборную Украины в матче против Грузии (1:0). Игрок поделился впечатлениями от этого момента и рассказал какие установки имел от тренерского штаба.

"Дебют положительный, очень счастлив, что мы победили. Это такое дополнение к победе. Мы все готовились непосредственно к игре и счастливы, что добыли такие необходимые три очка после такого тяжелого периода. Это положительная реакция на наш предыдущий результат.

Дебют - даже не успел как-то волноваться или думать: быстро переоделся и вышел на поле. Все, что мог от себя дать для помощи команде - все отдал.

Тренер сказал, что надо дисциплинированно [играть] сзади. Мы побеждали 1:0, нужна была дисциплина сзади, больше коммуникации, не пропустить и, если будет возможность, найти моменты в контратаках. Удалось ли это? Если не пропустили и добыли победу, то, наверное, удалось, но это лучше у тренера спрашивать.

Тренерский штаб все минимальные детали рассказывает во время теорий и тренировок, ты только слушаешь и впитываешь как губка всю информацию, которую от тебя требуют, и пытаешься это на футбольном поле воплотить в реальность.

Отлегло ли после победы? Да нельзя сказать, что отлегло, но есть позитив. Победа всегда придает уверенность, тем более, что тренер настаивал, что мы на прошлом сборе пропустили пять мячей. А если ты пропускаешь пять голов, то сколько надо забивать, чтобы победить в обоих матчах.

Эту победу считаю положительной в том смысле, что позади сыграли "на ноль", а впереди забили, еще были моменты. Это придаст нам уверенности и сзади, и [в атаке]. Мы разберем игру и на позитивной ноте будем готовиться к Чехии", - сказал Крыськив.