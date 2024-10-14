Несмотря на поражение от Англии, сборная Украины U-21 вышла на Евро-2025

УЕФА официально обновил информацию о сборных U-21, которые официально вышли на чемпионат Европы-2025.

Как пишет УЕФА, на данный момент вышли в финальную часть: Англия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды и Португалия, как победители групп, Словакия, как хозяйка турнира, и Украина, как одна из трех лучших обладателей вторых мест.

Таким образом, выездной матч с Сербией 15 сентября не будет иметь для нашей сборной никакого турнирного значения.

Интересно, что еще до матча с Англией (1:2), УЕФА включил нашу команду в число пробившихся в финальный турнир, но затем, пересчитав дополнительные показатели, исключил из перечня.

Напомним, что финальный турнир состоится с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии.