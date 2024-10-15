Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

15 октября молодежная сборная Украины U-21 проведет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок пройдет в городе Стара Пазова на поле спортивного центра Футбольного союза Сербии.

После 9-ти туров украинцы возглавляют турнирную таблицу, одержав 8 побед и потерпев одно поражение (24 очка). Англия с 22 баллами идет на втором месте, имея в своем активе 22 балла.

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Молодежка Украины уже досрочно оформила путевку в финальный турнир, как и англичане. В сегодняшних матчах будет определен обладатель первого места в группе.

Поединок Сербия – Украина начнется в 21:30 по Киеву. Смотреть игру можно на Суспільне Спорт, а также YouTube-канале УАФ.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

15.10.2024

Сербия U-21 21:30 Украина U-21

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт