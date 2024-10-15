Дело принципа. Стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

Сегодня, 15 сентября, молодежная сборная Украины U-21 проведет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Для обеих команд игра уже не имеет турнирного значения. Наша сборная (как и Англия) уже вышла из группы. Тем не менее, возможно из-за этого, игру будет смотреть интереснее.

Матч начнется в 21:30 и уже известен стартовый состав сборной Украины на игру.

Отдельно отметим, что по сравнению с предидущим матчем с Англией (1:2) в стартовом составе нашей команды произошло сразу 6 замен.

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Мельниченко, Салюк, Роман, Ярмолюк, Варфоломеев, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир

Запасные: Крапивцов, Вивчаренко, Михавко, Хлань, Очеретько, Квасница, Федор, Яцык, Горбач