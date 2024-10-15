Отбор на Евро-2025. Сербия U-21 – Украина U-21 1:0. Подопечные Мельгосы завершают группу на втором месте

Сегодня состоялся матч последнего тура квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Сербии и Украины. Поединок прошел в Старой Пазове, на поле спортивного центра Футбольного союза Сербии.

Сербия в последних матчах турнирных задач уже не решала, ведь потеряла шансы побороться за проход на Евро-2025. В середине отбора состав команды, выступающей в текущей квалификации Евро-2025 (U-21), значительно обновился. А вот Украина имела турнирную мотивацию на последнюю игру. Ничья в игре с Сербией U-21 не позволяла украинцам занять первое место, потому стоило играть на победу. В пятницу подопечные Мельгосы к 88-й минуте побеждали Англию, но дважды пропустили и проиграли. Таким образом, украинцы в этом отборе впервые потеряли очки.

В стартовом составе сборной Украины по сравнению с прошлым матчем произошло сразу шесть замен. Сегодня в стартовом составе вышли Салюк, Смоляков, Роман, Варфоломеев, Рубчинский и Брагару.

С первых минут украинцы начали доминировать, но с продвижением мяча вперед ощущались существенные проблемы. Без скорости и нестандартных действий невозможно было пройти даже защиту сербов. На 14-й минуте Краснопир после прострела Романа отправил мяч в сетку, но у нападающего "Руха" зафиксировали положение вне игры.

Украинцы контролировали ход событий на поле, но в середине первого тайма сами себе привезли проблемы. Варфоломеев отдавал на Ярмолюка, но передачу перехватил Алексич, мяч откатился к Миятовичу и тот вернул его партнеру, который уже переиграл Нещерета и отправил мяч в сетку – 1:0. После пропущенного гола у подопечных Мельгосы долгое время вообще ничего не получалось и только в конце тайма они снова активизировались. Однако довести свои атаки до логического завершения не удалось. В параллельном матче Англия уже выигрывала 2:0 у Азербайджана.

Во втором тайме украинцам необходимо рисковать и забивать минимум дважды, чтобы финишировать на первом месте. К сожалению, сегодня была явно не самая лучшая игра в атаке в исполнении подопечных Мельгосы. Последней передачи не хватало, и существенных проблем сербам мы не создавали. Футболисты сборной Сербии сосредоточились на игре в защите и об атаке даже не думали. Игровое преимущество украинцев росло, но кто же забивать будет? С контролем мяча проблем не было, но не удавалось воплотить свое преимущество в забитый мяч.

На 76-й минуте удар Рубчинского парировал голкипер, а Квасница с трех метров не смог забить в пустые ворота. Как можно было тут пробить мимо ворот? Отыграться украинцы не смогли.

В параллельном матче Англия уничтожила Азербайджан - 7:0. Таким образом, Украина завершает группу на втором месте. Однако с главной задачей наши ребята справились – вышли на Евро.

Отбор на Евро-2025 (U-21). Группа F

Сербия U-21 - Украина U-21 1:0

Голы: Алексич (21)

Сербия U-21: Каличанин – Попович, Миличич, Джурджевич – Радоевич, Сливич (Трифунович, 77), Степанович, Алексич (Кристич, 90+2), Лазич – Миятович, Милошевич (Петкович, 14)

Украина U-21:Нещерет – Смоляков (Хлань, 72), Мельниченко, Салюк, Роман – Варфоломеев (Очеретько, 53), Ярмолюк (Федор, 73), Рубчинский – Волошин, Краснопир (Квасница, 53, Горбач, 90), Брагару