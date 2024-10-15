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Где же все? Украина U-21 проигрывает Сербии после первого тайма

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Пропустили после глупой ошибки

Где же все? Украина U-21 проигрывает Сербии после первого тайма

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 проводит заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Для обеих команд игра уже не имеет турнирного значения. Наша сборная (как и Англия) уже вышла из группы.

Тем не менее, несмотря на принципиальность поединка, наша команда привезла себе глупый гол.

Первая атака сербов – Варфоломеев обрезался, мы пропустили. 0:1 на 21-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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