Где же все? Украина U-21 проигрывает Сербии после первого тайма
Пропустили после глупой ошибки
uaf.ua
Молодежная сборная Украины U-21 проводит заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.
Для обеих команд игра уже не имеет турнирного значения. Наша сборная (как и Англия) уже вышла из группы.
Тем не менее, несмотря на принципиальность поединка, наша команда привезла себе глупый гол.
Первая атака сербов – Варфоломеев обрезался, мы пропустили. 0:1 на 21-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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