Вингер Руха получил травму перед дерби с Карпатами

Вингер "Руха" Илья Квасница получил травму в составе молодежной сборной Украины заключительном матче в отборочного турнира Евро-2025 U-21 против команды Сербии (0:1).

21-летний футболист "Руха" вышел на поле на 53-й минуте, а на 89-й получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Игорь Горбач.

Степень серьезности повреждения игрока "Руха", как и сроки восстановления, остаются неизвестными.

Напомним, что "Рух" в рамках УПЛ в понедельник, 21 октября, сыграет в львовском дерби с "Карпатами".