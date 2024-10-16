Вингер Руха получил травму перед дерби с Карпатами
Илья Квасница получил повреждение в матче молодежной сборной Украины
Фото: УАФ
Вингер "Руха" Илья Квасница получил травму в составе молодежной сборной Украины заключительном матче в отборочного турнира Евро-2025 U-21 против команды Сербии (0:1).
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21-летний футболист "Руха" вышел на поле на 53-й минуте, а на 89-й получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Игорь Горбач.
Степень серьезности повреждения игрока "Руха", как и сроки восстановления, остаются неизвестными.
Напомним, что "Рух" в рамках УПЛ в понедельник, 21 октября, сыграет в львовском дерби с "Карпатами".
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