Олег Федорчук: У игроков молодежки еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут
Еще есть куда расти
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук подвел итог выступлений
Напомним, что наша команда заняла второе место в группе, но напрямую вышла на финальный турнир.
"Поражений от Англии (1:2)? Я бы назвал это болезнью роста. Где-то не обошлось без шапкозакидательского настроя, где-то не дотерпели в трудную минуту. А в противостоянии с амбициозными визави этого не прощают. Под занавес матча с британцами две ошибки в защите свели на нет все наработанное и помогли хозяевам вернуть интригу в борьбе за первое место, а затем споткнулись с сербами, которые каждый матч рассматривают, как возможность попасть на заметку зарубежным скаутам.
Знаете, а может, это и хорошо, что наша молодежка на минорной ноте завершила отбор. К сожалению, у украинцев еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут, что есть еще над чем работать. Особенно в завершающей стадии атаки.
Хотя, в общем, за выступление в отборе наша сборная заслуживает хорошей оценки. Налажена командная игра, есть сыгранность, пошло на пользу то, что подопечные Унаи Мельгосы представляют лишь несколько клубов. Хватает и лидеров, которые через несколько лет обязательно постучатся в двери национальной сборной Украины. Тем более, что в июне - финальная часть молодежного Евро в Словакии, куда наши досрочно завоевали путевку и где можно "выстрелить", - рассказал Федорчук.
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