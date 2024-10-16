Олег Федорчук: У игроков молодежки еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук подвел итог выступлений молодежной сборной Украины в отборе Евро-2025.

Напомним, что наша команда заняла второе место в группе, но напрямую вышла на финальный турнир.

"Поражений от Англии (1:2)? Я бы назвал это болезнью роста. Где-то не обошлось без шапкозакидательского настроя, где-то не дотерпели в трудную минуту. А в противостоянии с амбициозными визави этого не прощают. Под занавес матча с британцами две ошибки в защите свели на нет все наработанное и помогли хозяевам вернуть интригу в борьбе за первое место, а затем споткнулись с сербами, которые каждый матч рассматривают, как возможность попасть на заметку зарубежным скаутам.

Знаете, а может, это и хорошо, что наша молодежка на минорной ноте завершила отбор. К сожалению, у украинцев еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут, что есть еще над чем работать. Особенно в завершающей стадии атаки.

Хотя, в общем, за выступление в отборе наша сборная заслуживает хорошей оценки. Налажена командная игра, есть сыгранность, пошло на пользу то, что подопечные Унаи Мельгосы представляют лишь несколько клубов. Хватает и лидеров, которые через несколько лет обязательно постучатся в двери национальной сборной Украины. Тем более, что в июне - финальная часть молодежного Евро в Словакии, куда наши досрочно завоевали путевку и где можно "выстрелить", - рассказал Федорчук.