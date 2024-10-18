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Известно, когда молодежная сборная Украины проведет следующий сбор

Молодежная сборная Украины
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Наставнику команды надо выбрать лучших

Известно, когда молодежная сборная Украины проведет следующий сбор

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины (U-21) проведет тренировочный сбор в ноябре.

По информации Sport.ua, главный тренер "сине-желтых" Унаи Мельгоса хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду. Акцент будет сделан на игроках 2004 и 2005 года рождения.

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Первым соперником украинской команды станет Португалии. Вторым, скорее всего - Италия.

Напомним, что сборная Украины U-21 вышла на чемпионат Европы-2025 со второго места в своей группе в квалификации.

Жеребьевка финальной части турнира состоится 3 декабря. Евро U-21 пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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