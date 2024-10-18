Шелаев: Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку
Экс-игрок сборной прокомментировал выступление подопечных Унаи Мельгосы
Фото: пресслужба УАФ
Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал два поражения подряд молодежной сборной в отборе на Евро-2025.
"Конечно, обидно: уверенно лидировать практически всю турнирную дистанцию, иметь прекрасную прессу и под занавес упустить престижное первое место. Похоже, на игру нашей молодежки негативно повлияло досрочное выполнение ею задачи на сезон: завоевание путевки в финальную часть континентального чемпионата. В заключительных поединках с англичанами и сербами уже не хватало сплоченности, мотивации, которыми украинцы отличались почти на протяжении всего отбора.
И отдавая ребятам должное за выход на Евро, все же, эти октябрьские неудачи должны стать для них уроком. Нельзя расслабляться раньше времени, соперники этого не прощают", - сказал Шелаев.
Напомним, что финальная часть чемпионата Европы среди молодежных сборных пройдет в июне 2025 года в Словакии.
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