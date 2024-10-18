  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Шелаев: Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку
В тренде

Шелаев: Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку

Молодежная сборная Украины

Экс-игрок сборной прокомментировал выступление подопечных Унаи Мельгосы

Шелаев: Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал два поражения подряд молодежной сборной в отборе на Евро-2025.

"Конечно, обидно: уверенно лидировать практически всю турнирную дистанцию, иметь прекрасную прессу и под занавес упустить престижное первое место. Похоже, на игру нашей молодежки негативно повлияло досрочное выполнение ею задачи на сезон: завоевание путевки в финальную часть континентального чемпионата. В заключительных поединках с англичанами и сербами уже не хватало сплоченности, мотивации, которыми украинцы отличались почти на протяжении всего отбора.

Читайте такжеИзвестно, когда молодежная сборная Украины проведет следующий сбор

И отдавая ребятам должное за выход на Евро, все же, эти октябрьские неудачи должны стать для них уроком. Нельзя расслабляться раньше времени, соперники этого не прощают", - сказал Шелаев.

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы среди молодежных сборных пройдет в июне 2025 года в Словакии.

По теме
yellow-arrow
Известно, когда молодежная сборная Украины проведет следующий сбор
yellow-arrow
Олег Федорчук: У игроков молодежки еще нет менталитета победителей, которые своего уже не отдадут
yellow-arrow
Вингер Руха получил травму перед дерби с Карпатами
Олег Шелаев Украина U-21 молодежная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости