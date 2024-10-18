Шелаев: Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал два поражения подряд молодежной сборной в отборе на Евро-2025.

"Конечно, обидно: уверенно лидировать практически всю турнирную дистанцию, иметь прекрасную прессу и под занавес упустить престижное первое место. Похоже, на игру нашей молодежки негативно повлияло досрочное выполнение ею задачи на сезон: завоевание путевки в финальную часть континентального чемпионата. В заключительных поединках с англичанами и сербами уже не хватало сплоченности, мотивации, которыми украинцы отличались почти на протяжении всего отбора.

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И отдавая ребятам должное за выход на Евро, все же, эти октябрьские неудачи должны стать для них уроком. Нельзя расслабляться раньше времени, соперники этого не прощают", - сказал Шелаев.