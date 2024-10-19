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Полузащитник Руха – о выступлениях молодежной сборной Украины: Есть определенное разочарование

Молодежная сборная Украины

Ждет лета 2025

Полузащитник Руха – о выступлениях молодежной сборной Украины: Есть определенное разочарование

Фото: FC Dynamo Kyiv

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Молодежная сборная Украины двумя поражениями закончила отборочный турнир Евро 2025, однако до этого одержала 8 побед, благодаря чему молодежная сборная Украины вышла в финальную часть.

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Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мнениями о выступлении в молодежной сборной Украины:

"Есть определенное разочарование после последних двух поединков молодежной сборной Украины, ведь мы уступили в этих играх. Например, в матче с Англией было трудно себя проявить, ведь соперник владел инициативой в течение всего матча. Англичане играли качественно, перекрывали свободные зоны и не давали нам показать на что мы способны. Впрочем, радует то, что команде удалось выполнить основную задачу - напрямую квалифицироваться на Евро-2025.

У меня было достаточно игрового времени в составе молодежки, поэтому я в хорошем тонусе вернулся к тренировкам в клубе. Команда сейчас в лучших кондициях и имеет хорошее настроение".

Напомним, Евро-2025 среди молодежных сборных пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии.

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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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