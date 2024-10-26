Беляев: Хочу помочь команде получать результат: голами, ассистами, действиями на поле

Полузащитник "Александрии" Александр Беляев поделился мнениями о своем исключении из заявки на Чемпионат мира U-20.

Слышал, что вы должны были ехать на Чемпионат мира U-20, когда Петраков вместе с ребятами одержал победу, почему перед самым Чемпионатом мира вас убрали из заявки?

С "Днепром-1" в Первой лиге мы играли как с "Прикарпатьем" на выезде. Тренер сборной и мой агент просили руководство, чтобы я и Александр Сафронов получили игровое время перед сборной. Тогда его было мало, потому что "Днепр-1" выполнял задачу выхода в УПЛ и молодым давали играть мало, только контрольные игры. Договорились, что дадут сыграть, потому что уже выполнили задачу повышения.

Мы врезались со своим же игроком, он ударил меня в голову и я получил сотрясение мозга. Приехал в расположение сборной, меня осмотрел врач и сказал, что мне нельзя тренироваться 5-7 дней, а у нас всего была неделя на подготовку. Я пропустил это время, не успел выздороветь и подготовиться, поэтому тренер решил меня оставить в Украине.

Насколько болезненны эмоции, что пропустили такой футбольный праздник?

Был рад смотреть, как ребята побеждают, но неприятно, что сам не поехал. Чемпионат мира - мечта любого футболиста, даже юношеский. Неприятно было не потому, что не принял участие в победе, а что не имел шанса проявить себя, показать на другом уровне. Лучшее, что могло быть для меня в то время.

Какие задачи ставите перед собой на будущее?

Не хочу загадывать из-за травм. Иду от игры к игре, я в сезоне не так много их провел. Хочу помочь команде получать результат: голами, ассистами, действиями на поле.