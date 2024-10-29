Определился еще один спарринг-партнер сборной Украины U-21

Молодежная сборная Италии проведет контрольные матчи в ноябре на стадионах "Карло Кастеллани" в Эмполи и "Альберто Пикко" в Ла Специи, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.

15-го ноября младшая "Скуадра Адзурра" встретится с Францией U-21, а 19 ноября - с Украиной U-21.

Ранее сообщалось, что подопечные Унаи Мельгосы также сыграют спарринг с Португалией в рамках тренировочного сбора. Во время этого сбора наставник "сине-желтых" хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду.

Напомним, что молодежные команды Италии, Франции и Украины обеспечили себе места участие в Евро-2025 U-21. Жеребьевка финальной части турнира состоится 3 декабря.