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Определился еще один спарринг-партнер сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины
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Молодежка сине-желтых проведет сбор в ноябре

Определился еще один спарринг-партнер сборной Украины U-21

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Италии проведет контрольные матчи в ноябре на стадионах "Карло Кастеллани" в Эмполи и "Альберто Пикко" в Ла Специи, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.

15-го ноября младшая "Скуадра Адзурра" встретится с Францией U-21, а 19 ноября - с Украиной U-21.

Ранее сообщалось, что подопечные Унаи Мельгосы также сыграют спарринг с Португалией в рамках тренировочного сбора. Во время этого сбора наставник "сине-желтых" хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду.

Напомним, что молодежные команды Италии, Франции и Украины обеспечили себе места участие в Евро-2025 U-21. Жеребьевка финальной части турнира состоится 3 декабря.

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Источник:
Італійська федерація футболу
Опубликовал: Алина Ерофеева
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