Определился еще один спарринг-партнер сборной Украины U-21
Молодежка сине-желтых проведет сбор в ноябре
Фото: пресслужба УАФ
Молодежная сборная Италии проведет контрольные матчи в ноябре на стадионах "Карло Кастеллани" в Эмполи и "Альберто Пикко" в Ла Специи, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.
15-го ноября младшая "Скуадра Адзурра" встретится с Францией U-21, а 19 ноября - с Украиной U-21.
Ранее сообщалось, что подопечные Унаи Мельгосы также сыграют спарринг с Португалией в рамках тренировочного сбора. Во время этого сбора наставник "сине-желтых" хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду.
Напомним, что молодежные команды Италии, Франции и Украины обеспечили себе места участие в Евро-2025 U-21. Жеребьевка финальной части турнира состоится 3 декабря.
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