Топ-соперники. УАФ подтвердила спарринги молодежки Украины в ноябре

Молодежная сборная Украины U-21 в ноябре в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 на выезде сыграет с командами Португалии и Италии.

Товарищеский матч Португалия - Украина состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, что входит в округ Лиссабон, 15 ноября. Игра на стадионе "Алверка" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Поединок Италия - Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе "Альберто Пикко" стартует в 19:15 по киевскому времени.

Напомним, 3 декабря Украина узнает своих соперников в групповом этапе Евро-2025. На турнир, кроме сине-желтых, уже квалифицировались: Словакия, Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания, Франция, Польша.

Последние три путевки разыграют Финляндия с Норвегией, Бельгия с Чехией, а также Грузия с Хорватией.