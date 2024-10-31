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Топ-соперники. УАФ подтвердила спарринги молодежки Украины в ноябре

Молодежная сборная Украины

Сине-желтые проведут тренировочный сбор

Топ-соперники. УАФ подтвердила спарринги молодежки Украины в ноябре

Фото: пресслужба УАФ

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Молодежная сборная Украины U-21 в ноябре в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 на выезде сыграет с командами Португалии и Италии.

Товарищеский матч Португалия - Украина состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, что входит в округ Лиссабон, 15 ноября. Игра на стадионе "Алверка" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Поединок Италия - Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе "Альберто Пикко" стартует в 19:15 по киевскому времени.

Напомним, 3 декабря Украина узнает своих соперников в групповом этапе Евро-2025. На турнир, кроме сине-желтых, уже квалифицировались: Словакия, Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания, Франция, Польша.

Последние три путевки разыграют Финляндия с Норвегией, Бельгия с Чехией, а также Грузия с Хорватией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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