Иван Ермачков - о целях на 2025 год: Я думаю нам по силам получить такой результат

Украинский защитник немецкого "Вердера" Иван Ермачков рассказал об атмосфере молодежной сборной Украины.

Молодежка квалифицировалась на Евро-2025, однако под конец отбора начала проигрывать. Недавние матчи с Англией и Сербией выдались довольно сложными, в частности с психологической точки зрения. Какая атмосфера царит в команде после первых поражений в отборочном цикле на Евро-2025?

Вообще очень обидно, что впервые проиграли за весь цикл, потому что до этого же было восемь матчей - восемь побед. А поражение Англии и Сербии нас сбило с толку, немного испортило статистику. Но мы с ребятами после игры сели, переговорили, разобрали ошибки. Никакого траура не было, впереди - чемпионат Европы.

А как вы узнали о своем вызове в молодежную сборную? Ожидали дебютировать уже в игре с Англией?

Еще во время игры за юношескую сборную на Евро-2024 (U-19) Унаи мне сказал, что я ему понравился как неплохого уровня игрок и вообще, что ему было бы интересно со мной поработать. Первая заинтересованность была еще тогда. Вызов в молодежку я получил еще за две недели до объявления заявки.

Мне сказали, что у Батагова красная карточка, поэтому на сборы они берут меня, Романа Дидыка, Тараса Михавко и Володю Салюка. Говорили, что каждый из нас понемногу будет получать игровую практику. Но потом у Дидыка диагностировали сотрясение мозга, Салюк потянул приводящую мышцу, поэтому я рассчитывал на то, что буду играть с Англией.

Однако Унаи решил сделать по-другому и поставил Максима Мельниченко в центр защиты. Макс неплохо сыграл, значит тренер принял правильное решение.

Насколько вам понятны принципы игры Мельгосы? Не приходится сильно перестраиваться после игры за клуб?

У нас не было много времени, чтобы я смог лучше пообщаться с Унаи. Однако могу сказать, что требования Мельгосы мне понятны. Игра нашей молодежки и игра Вердера очень похожи, даже играют по одной схеме. Унаи требует от команды, чтобы та играла с контролем мяча в быстрый динамичный футбол на обострение, создавала качественные голевые возможности, без злоупотребления длинными передачами.

Футбол Мельгосы мне понятен, он мне быстро пересказал основные принципы и мне очень нравится его европейская система. Заметно, что это тренер очень неплохого уровня.

Также Иван Ермачков поделился своими планами на 2025 год.

Конечно, хочется добиться успеха с украинскими сборными: выиграть чемпионат Европы (U-21) и чемпионат мира (U-20). Мундиаль для меня - это вообще мечта. Я думаю нам по силам получить такой результат, у нас очень хорошая и сбалансированная команда.