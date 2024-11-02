Полузащитник Кривбасса получил вызов в молодежную сборную Украины

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузик получил вызов в молодежную сборную Украины U-21. Об этом сообщила пресс-служба криворожской команды.

Денис Кузик примет участие в двух выездных товарищеских матчах в рамках учебно-тренировочного сбора против сборной Португалии U-21 и Италии U-21.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что для Кузика это не первый опыт молодежной сборной. До ноября полузащитник играл против Азербайджана U-21 – 0:1, Турции U-21 – 1:1, Израиля U-21 – 1:1, Грузии U-21 – 1:1 с 2021 по 2022 годы.

Напомним, что на счету Кузика в "Кривбассе" в этом сезоне 14 матчей (10 - УПЛ, 4 - Лига Европы и Лига Конференций), 2 голевые передачи.