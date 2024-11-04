  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Хавбек Кривбасса: Много работал ради вызова в сборную Украины U-21
В тренде

Хавбек Кривбасса: Много работал ради вызова в сборную Украины U-21

Молодежная сборная Украины

Футболист очень ждал этого вызова

Хавбек Кривбасса: Много работал ради вызова в сборную Украины U-21

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал вызов в молодежную сборную Украины, а также высказался о грядущем матче 12-го тура УПЛ против "Руха".

- Денис, на днях ты получил вызов в молодежную сборную Украины. Как воспринял эту новость?

- Я очень ждал этот вызов, потому что много работал над тем, чтобы меня заметили. Поэтому был очень доволен этой новости. Рад, что меня вызвали. Наш технический директор Виталий Павлов первым сообщил, что пришло письмо с приглашением.

- Впереди матч против "Руха". Что можно ожидать от этой команды?

- Очень агрессивный соперник. Все знают, что они неплохо прессингуют, много сильных исполнителей в этом клубе. Мы ждем серьезную игру, будет много борьбы.

- За последнюю неделю "Кривбасс" провел сразу два матча. Как команда чувствует себя физически, успеваете ли восстановить силы?

- Думаю, что да, потому что у нас в августе был похожий график, и даже еще более напряженный. Мы все успеваем, восстанавливаемся, все для этого у нас есть. Спасибо ФК "Кривбасс", - сказал Кузык.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Кривбасса получил вызов в молодежную сборную Украины
yellow-arrow
Иван Ермачков - о целях на 2025 год: Я думаю нам по силам получить такой результат
yellow-arrow
Топ-соперники. УАФ подтвердила спарринги молодежки Украины в ноябре
Украина U-21 молодежная сборная Украины Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Денис Кузык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 13:24
Давай, Денис. Нахлобучь дырку и нешахтеров пару сезонов. А там и на вольные хлеба в загранкомандировку можно
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 13:24
Давай, Денис. Нахлобучь дырку и нешахтеров пару сезонов. А там и на вольные хлеба в загранкомандировку можно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости