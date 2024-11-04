Хавбек Кривбасса: Много работал ради вызова в сборную Украины U-21

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал вызов в молодежную сборную Украины, а также высказался о грядущем матче 12-го тура УПЛ против "Руха".

- Денис, на днях ты получил вызов в молодежную сборную Украины. Как воспринял эту новость?

- Я очень ждал этот вызов, потому что много работал над тем, чтобы меня заметили. Поэтому был очень доволен этой новости. Рад, что меня вызвали. Наш технический директор Виталий Павлов первым сообщил, что пришло письмо с приглашением.

- Впереди матч против "Руха". Что можно ожидать от этой команды?

- Очень агрессивный соперник. Все знают, что они неплохо прессингуют, много сильных исполнителей в этом клубе. Мы ждем серьезную игру, будет много борьбы.

- За последнюю неделю "Кривбасс" провел сразу два матча. Как команда чувствует себя физически, успеваете ли восстановить силы?

- Думаю, что да, потому что у нас в августе был похожий график, и даже еще более напряженный. Мы все успеваем, восстанавливаемся, все для этого у нас есть. Спасибо ФК "Кривбасс", - сказал Кузык.