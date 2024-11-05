Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на спарринги с Португалией и Италией

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал состав команды на товарищеские поединки с Португалией U-21 и Италией U-21.

Наставник сине-желтых рассчитывает в этих матчах на 24 исполнителей.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия" Александрия), Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - "Рух" Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Денис Кузык ("Кривбасс" Кривой Рог).

Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба - "Лехия", Польша), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Олег Очеретько ("Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Илья Квасница ("Рух" Львов).

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Игорь Горбач ("Заря" Луганск).

Напомним, товарищеский матч Португалия - Украина состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, что входит в округ Лиссабон, 15 ноября. Игра на стадионе "Алверка" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Поединок Италия - Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе "Альберто Пикко" стартует в 19:15 по киевскому времени.