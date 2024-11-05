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Мельгоса довызвал в молодежную сборную хавбека Руха

Молодежная сборная Украины

Олег Федор также отправится на ноябрьский сбор

Мельгоса довызвал в молодежную сборную хавбека Руха

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор был вызван в состав сборной Украины U-21. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Кого именно в сборной заменил Федор, пока неясно, так как УАФ пока не сообщала об этой замене.

Напомним, что "сине-желтые" сыграют два гостевых спарринга с Португалией U-21 (15 ноября) и Италией U-21 (19 ноября).

Ранее вызов в молодежную сборную Украины на ноябрьские спарринги также получили четверо футболистов "Руха". Речь идет о Романе Дидыке, Виталии Романе, Илье Кваснице и Игоре Краснопире.

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Украина U-21 Рух (Львов) Олег Федор
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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