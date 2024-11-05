Мельгоса довызвал в молодежную сборную хавбека Руха
Олег Федор также отправится на ноябрьский сбор
fcrukh.com
Полузащитник "
Кого именно в сборной заменил Федор, пока неясно, так как УАФ пока не сообщала об этой замене.
Напомним, что "сине-желтые" сыграют два гостевых спарринга с Португалией U-21 (15 ноября) и Италией U-21 (19 ноября).
Ранее вызов в молодежную сборную Украины на ноябрьские спарринги также получили четверо футболистов "Руха". Речь идет о Романе Дидыке, Виталии Романе, Илье Кваснице и Игоре Краснопире.
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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