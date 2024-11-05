На четыре игрока Динамо меньше. В составе молодежной сборной Украины произошли изменения
Причины таких перестановок неизвестны
uaf.ua
Список главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы на товарищеские матчи с Португалией и Италией по неизвестным причинам был изменен в тот день после его объявления.
Украину U-21 в ноябре не будут представлять Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Валентин Рубчинский, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев) и Владимир Салюк ("Металлист 1925"). Вместо них были вызваны Николай Огарков ("Шахтер"), Эдуард Козик ("Колос"), Алексей Гусев ("Заря"), Олег Федор ("Рух") и Владислав Великан ("Колос").
Напомним, товарищеский матч Португалия - Украина состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, что входит в округ Лиссабон, 15 ноября. Игра на стадионе "Алверка" начнется в 19:30 по киевскому времени.
Поединок Италия - Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе "Альберто Пикко" стартует в 19:15 по киевскому времени.
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