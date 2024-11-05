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На четыре игрока Динамо меньше. В составе молодежной сборной Украины произошли изменения

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Причины таких перестановок неизвестны

На четыре игрока Динамо меньше. В составе молодежной сборной Украины произошли изменения

uaf.ua

Новина українською

Список главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы на товарищеские матчи с Португалией и Италией по неизвестным причинам был изменен в тот день после его объявления.

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Украину U-21 в ноябре не будут представлять Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Валентин Рубчинский, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев) и Владимир Салюк ("Металлист 1925"). Вместо них были вызваны Николай Огарков ("Шахтер"), Эдуард Козик ("Колос"), Алексей Гусев ("Заря"), Олег Федор ("Рух") и Владислав Великан ("Колос").

Напомним, товарищеский матч Португалия - Украина состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, что входит в округ Лиссабон, 15 ноября. Игра на стадионе "Алверка" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Поединок Италия - Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе "Альберто Пикко" стартует в 19:15 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 18:54
берегут дырявых на будущие матчи
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 18:54
берегут дырявых на будущие матчи
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avatar
poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:33
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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