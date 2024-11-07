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"Не ожидал". Игрок Украины U-21 прокомментировал вызов в молодежную сборную

Молодежная сборная Украины

Игрока не вызывали в команду ровно год

"Не ожидал". Игрок Украины U-21 прокомментировал вызов в молодежную сборную

Фото: УАФ

Новина українською

Форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал свой вызов в молодежную сборную Украины на тренировочной сбор в ноябре. Напомним, сине-желтые проведут спарринги против Италии и Португалии.

"Мы были на теории "Лехии" с игроками, шутили. Иван Желизко говорит: "Поздравляю с вызовом". Я такой: "Каким вызовом?". Рассказал, что в инстаграме увидел.

Могу сказать, что удивился. Не ожидал. Сейчас будут товарищеские матчи в подготовке к Евро, не думал, что буду в списках. Спасибо Мельгосе за то, что вызвал.

Перед Олимпиадой также был сбор, и люди, которые туда поехали, попали на Олимпиаду. Потому думаю, что могу получить шанс на Евро-2025. Мы должны сыграть хорошие матчи. Со своей стороны я должен забить несколько голов и доказать тренеру, что я должен быть на Евро.

Италия и Португалия – это самый высокий уровень команд. Будем играть, как всегда, одерживать победы, забивать голы и давать хорошие эмоции для наших людей и всех, кто нас поддерживает.

В первую очередь моя игровая практика, голы и игровые минуты. Думаю, что это было главное для него. В последний раз я видел Мельгосу год назад, в ноябре. После этого я ни разу с ним не разговаривал, не имел контакта ни со штабом, ни с кем-либо другим. Сейчас увижу его впервые.

95% команды такими же остались. Как играли хорошо, так и продолжают это делать. Не случайно стали вторыми в группе и лучшей второй командой среди всех в отборе на Евро-2025", - сказал Вьюнник.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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