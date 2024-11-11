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Мельгоса: Езерский, который был с U-21, поедет со сборной U-19, а Шевчук - с U-21

Молодежная сборная Украины

Ротация тренерского штаба

Мельгоса: Езерский, который был с U-21, поедет со сборной U-19, а Шевчук - с U-21

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал об изменениях в штабе команд U-21 и U-19.

"Относительно тренерского штаба и глобально тренерских кадров, то у нас нет видения, что штабы должны быть закрытыми. Они должны постоянно взаимодействовать между собой, должен присутствовать процесс коммуникации и интеракции. Поэтому мы сами инициируем такие изменения и перестановки, чтобы все тренеры имели возможность узнавать игроков разных поколений и понимать ситуацию всей вертикали сборных, а также делиться друг с другом деталями своих профессиональных компетенций.

Общаясь друг с другом и работая друг с другом на ежедневной основе, они, тренеры, делятся опытом, точками зрения и взглядами на различные аспекты тренировочного процесса. И таким образом получается процесс усовершенствования общего подхода к работе с футболистами на всех уровнях.

Поэтому было принято решение, что Владимир Езерский, который был с U-21, поедет со сборной U-19, а Вячеслав Шевчук будет с U-21", - сказал Мельгоса для Sport-express.ua.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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