Мельгоса рассказал, почему он не вызвал га матчи с Португалией и Италией игроков Шахтера и Динамо
Украинская молодежка в ноябре проведет два товарищеских матча
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса пояснил, почему он не вызвал на ноябрьский сбор команды целый ряд игроков "Динамо" и "Шахтера".
На этом сборе украинская молодежка проведет два товарищеских матча – с Португалией (15 ноября) и с Италией (19 ноября).
"Относительно формирования списка на этот тренировочный сбор, то мы, конечно же, учитываем, что этот отрезок сезона очень насыщенный для клубов, таких, как "Динамо" и "Шахтер", которые участвуют в европейских соревнованиях. И, соответственно, это возможность немного разгрузить ряд игроков из этих клубов.
В том числе, такие изменения позволяют привлечь к процессу новых футболистов для построения команды на будущее. А также это может позволить нам повторно просмотреть футболистов, которые уже привлекались в сборную U-21", - сказал Мельгоса.
Напомним, на ноябрьские сборы Мельгоса вызвал из "Динамо" лишь Брагару и Нещерета, а от "Шахтера" в сборную поехал только Николай Огарков.
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