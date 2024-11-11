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Мельгоса рассказал, почему он не вызвал га матчи с Португалией и Италией игроков Шахтера и Динамо

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка в ноябре проведет два товарищеских матча

Мельгоса рассказал, почему он не вызвал га матчи с Португалией и Италией игроков Шахтера и Динамо

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

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Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса пояснил, почему он не вызвал на ноябрьский сбор команды целый ряд игроков "Динамо" и "Шахтера".

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На этом сборе украинская молодежка проведет два товарищеских матча – с Португалией (15 ноября) и с Италией (19 ноября).

"Относительно формирования списка на этот тренировочный сбор, то мы, конечно же, учитываем, что этот отрезок сезона очень насыщенный для клубов, таких, как "Динамо" и "Шахтер", которые участвуют в европейских соревнованиях. И, соответственно, это возможность немного разгрузить ряд игроков из этих клубов.

В том числе, такие изменения позволяют привлечь к процессу новых футболистов для построения команды на будущее. А также это может позволить нам повторно просмотреть футболистов, которые уже привлекались в сборную U-21", - сказал Мельгоса.

Напомним, на ноябрьские сборы Мельгоса вызвал из "Динамо" лишь Брагару и Нещерета, а от "Шахтера" в сборную поехал только Николай Огарков.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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