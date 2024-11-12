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Мельгоса: Для Украины важно сыграть две товарищеские игры со сборными уровня Италии и Португалии

Молодежная сборная Украины

Молодежка сине-желтых проведет сбор в ноябре

Мельгоса: Для Украины важно сыграть две товарищеские игры со сборными уровня Италии и Португалии

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

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Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал предстоящие контрольные матчи с Португалией и Италией. Поединки пройдут 15 и 19 ноября соответственно.

- Унаи, сыграть товарищеские матчи с Португалией и Италией - это уже признание статуса, силы, перспективности нашей сборной. А в чем еще вы видите цели и задачи этих международных спаррингов?

- Благодаря тому, что команда уже классифицировалась на чемпионат Европы U-21, мы имеем возможность провести товарищеские матчи против Италии и Португалии, которые уже тоже являются участниками Чемпионата Европы-2025 в Словакии.

Для нас важно то, что мы можем сыграть две товарищеские игры со сборными такого уровня, у которых достаточно большой международный багаж и матчи такого рода принесут нам очень большую пользу.

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- Цель и значение ноябрьского сбора, наверное, еще и в особенности этого периода: ведь редко когда молодежная сборная имела возможность провести вдумчивые сборы с работой на перспективу, все время шла работа на турнирный результат

- Да. Второй причиной [провести именно такие сборы в конце осени] является то, что это позволит нам не прерывать тот процесс построения модели игры, который длится уже некоторое время. И в контексте продолжения построения команды, это также возможность пересмотреть целый ряд футболистов и интегрировать их в процесс, тем самым закладывая фундамент на последующие годы. Ведь осенью 2023 года в расположении сборной U-21 было от 4 до 8% игроков 2004 года рождения, а уже в этом сентябре 22%, - сказал Мельгоса.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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